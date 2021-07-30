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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، والتى جاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات

‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .

‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 3.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات

‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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