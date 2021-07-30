شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر..منتخب اليد يتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوز على السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها تأهل منتخب مصر لكرة اليد لربع نهائي الدورة الأولمبية بعد الفوز على السويد:





منتخب مصر لليد يهزم السويد 27/22 ويتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيوواصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم. إصابة 22 مواطنًا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق ميت غمر - المنصورة.. صورصيب 22 شخصا بينهم أطفال فى انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبرى صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة، أثناء توجهه لمصيف جمصة فى محافظة الدقهلية فى رحلة اليوم الواحد. هيئة الشراء الموحد تكشف عن تعاقدها على 93 مليون جرعة من لقاحات كورونا .. أبرزها 40 مليونا من "جونسون" و"سبوتنيك".. و2.75 مليون جرعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية رباعى السلالات فى الطريق إلى مصر لأول مرةكشف تقرير لهيئة الشراء الموحد عن سعيها وفقا لتوجهات القيادة السياسية إلى توطين صناعة المستلزمات وأدوية فيروس كورونا مشيرة إلى أنه تم عمل مخزون استراتيجي منة مستلزمات الوقاية والأدوية وأجهزة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي مما أدى إلى تحقيق وفر أكثر من 3 مليارات جنية مصرى .





ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.9% خلال آخر أسبوع فى يوليورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة. بدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن فى القاهرة الجديدة للعاملين بالخارج الأحد المقبليبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس، وحتى يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر المقبل، في تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أن الحضور يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. مشروع الدلتا الجديدة الأضخم فى تاريخ الزراعة المصرية.. اعرف التفاصيليعد المشروع القومى "الدلتا الجديدة" الأضخم في تاريخ الزراعة المصرية، حيث يتوقع أن تفوق مساحة هذا المشروع عند اكتماله أكثر من مليوني فدان، وأن يساهم في توفير فرص العمل لأكثر من 5 ملايين مواطن.





استمرار الأداء الإيجابى للاقتصاد.. وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر السيادى عن B2 والبقاء على التوقعات المستقبلية المستقرة.. رفع سقف العملة الأجنبية يشير إلى إزالة العوائق أمام تدفقات رأس المال وسعر صرف أكثر مرونةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفات إصدار العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2.

وقالت موديز إن تاكيد التصنيف عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس استمرار تعرض مصر لظروف تمويل متقلبة، بالتوازى مع تحسن مقاومة الصدمات التى ظهرت خلال وباء نتيجة لسجل الحكومة فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى والمالى.





رئيس جامعة القاهرة يعلن تقدم الجامعة 57 مركزا فى تصنيف ويبومتركس الأسبانىتلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول ترتيب الجامعة في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يوليو 2021، والذي يشير إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية، واحتلالها المرتبة 599 بنسبة تقدم 10% عن العام الماضي متقدمة بذلك 57 مركزا دفعة واحدة عن ترتيبها في يوليو 2020 والذي كانت تحتل خلاله المرتبة 656. تنسيق الشهادات الفنية 2021 يبدأ فى الظهور.. قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بالجامعات.. استثناء الـ50 الأوائل من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى.. والتقدم من مكتب التنسيق أو عن طريق المسابقة المركزيةحدد قرار وزارة التعليم العالى رقم 2230 لسنة 2021 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المصرية وما يعادلها والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية ، قواعد تنظيم قبول طلاب الشهادات الفنية والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وأكد القرار أنه بالنسبة لقبول الحاصلين على الشهادات الفنية يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، موضحا أن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات تجاری - صناعی - صناعي " شعبة ترميم آثار " - زراعی - موسیقی - مدارس مساعدي الخدمات الصحية ) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة ( نظام الثانوية + سنتان ) ودبلوم المدارس الفنية ( نظام الخمس سنوات ) عام 2021 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021 / /2022 وفقا للشروط والضوابط التالية

مسؤول بالضرائب ينفي وجود أي مقابل للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونيةقال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم بشكل تدريجي، ولا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو خدمات الدعم الفني الميداني المقدمة من شركة إي فينانس، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الضريبية والتي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها ثلاث مرات أسبوعيا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.