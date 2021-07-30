شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد توصح توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت شديد الحرارة رطب على القاهرة و الوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، خلال ساعات النهار.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى و باقي الأنحاء، مؤكدة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة تتراوح من 2 : 4 درجات.
و أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية
وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
و فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:
القاهرة : العظمى 39 – المحسوسة 41 – الصغرى 26
الاسكندرية: العظمى 33 – المحسوسة 36 – الصغرى 25
اسيوط: العظمى 42 – المحسوسة 43 – الصغرى 28
اسوان: العظمى 39 – المحسوسة 41 – الصغرى 26