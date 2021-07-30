بالصور- رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قام الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، بزيارة تفقدية لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وتفقد غتوري عددًا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومنها جمرك شركة مطار القاهرة الدولي وجمرك وارد شركة مصر للطيران حيث تابع سير العمل وانتظامه.

وأشار الشحات إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار ، وذلك من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية ، لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

واستمع الشحات إلى العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وأثنى على مجهود العاملين بجمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بالقاهرة.​