مخاطر استباحة المال العام.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبيد بالدقهلية - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، اليوم، حول "مخاطر استباحة المال العام والحق العام "، من مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه، بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن يأتي ذلك ضمن خطة افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1562 مسجدا، منها 1437 جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و125 صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشيخ عبيد– مدينة نبروه

2. أبو السيد– ميت تمامة– مركز منية النصر

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد قرية قطب عوض الشهيرة(البيبانية)– أبوحمص

4. الرياح الكبير– سنباده- المحمودية

5. الكبير قرية الناضوري– الهلباوي– كفر الدوار

6. عزبة النصر– طلمبات– برسيق أبوحمص

مديرية أوقاف الشرقية

7. النور بقرية المجازر– مركز منيا القمح

مديرية أوقاف قنا

8. الرحمن الرحيم- قرية الشاورية– مركز نجع حمادي

9. السلام– قرية البياضية– بالجبلاوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الزهيري– البحري- سيدي سالم غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد حجازي بالهلباوي– كفر الدوار

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد تنمية المجتمع (أبو مأذنتين)– مدينة القوصية

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "مخاطر استباحة المال العام والحق العام".

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة عنوان "مخاطر استباحة المال العام والحق العام" نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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