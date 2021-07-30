شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 22 مواطنًا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق ميت غمر - المنصورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 22 شخصا بينهم أطفال فى انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبرى صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة، أثناء توجهه لمصيف جمصة فى محافظة الدقهلية فى رحلة اليوم الواحد.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بانقلاب أتوبيس مدارس يقل عددا من الأطفال والشباب على طريق صهرجت الكبرى نتيجة للتخطى الخاطئ مما تسبب فى وقوع إصابات عديدة.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز ميت غمر، وقوات الإنقاذ والمطافئ، وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم «أ ب ر 9758» ووقوع 22 إصابة بينهم عدد من الأطفال وتم نقلهم جميعا لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم التصريح بخروج 17 مصاب منهم، بينما لازال 5 مصابين بينهم طفلين يتلقون العلاج واثنين آخرين داخل العناية المركزة بينهما حالة خطيرة.

وانتقل العميد عمرو فكرى رئيس مجلس مدينة ميت غمر إلى مستشفى ميت غمر العام، وتابع الحالات واطمئن على المصابين، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



إصابة 22 شخص فى حادث انقلاب أتوبيس



العميد عمرو فكرى رئيس مجلس مدينة ميت غمر



العميد عمرو فكرى يطمئن على المصابين



رئيس مجلس مدينة ميت غمر