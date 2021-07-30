شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطول المطلوب للبنات للالتحاق بكلية الشرطة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، أن يكون طول الطالب 165 سم، وطول الطالبة 160سم.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.