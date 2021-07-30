شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1200 طن مخلفات بمنطقتى السكة الكبيرة وزلطة بأوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من رفع 1200 طن تراكمات ومخلفات صلبة ورتش بمنطقة السكة الكبيرة بحوض الرمية ومنطقة زلطة بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المخلفات التى تم رفعها تراكمت على مدار سنوات وتم تكثيف المجهودات لرفعها بالكامل خلال الأسبوع الحالى وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والرتش المتراكمة لما تعكسه من مظهر غير حضارى وللارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الشكل العام للطرق، لافتا أن مركز ومدينة أوسيم قام برفع 250 طنا من تجمعات المخلفات بمناطق مطلع وأسفل محور الضبعة نطاق الوحدة المحلية ببشتيل ومنطقة حرم الدائرى بالبراجيل.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع المخلفات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومتابعة أداء شركات الجمع السكنى ميدانياً لتقييم أدائها بشكل دورى وفسخ التعاقد مع غير الملتزمين .

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور إدارات الرصد والمتابعة فى الإبلاغ عن أى مخالفات فى ذلك الشأن لسرعة التعامل معها مع ضرورة تواجد نوبتجيات بالفترات المسائية لضمان عدم تأثر مستوى النظافة .

وأكد المحافظ على الاستمرار فى شن حملات رفع المخلفات وتكثيف مجهودات النظافة بالأحياء وبقرى المراكز والمدن لتحقيق طفرة ملحوظة وتوفير بيئة صحية للمواطنين مع الاهتمام برفع اى تراكمات ومخلفات أولا بأول .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة والإبلاغ عن أى حالات مماثلة ليتم التعامل الفورى معها حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عدم إلقاء المخلفات إلا فى صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها .