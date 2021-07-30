شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج نهاية العام الجامعى بتجارة القاهرة بنسبة نجاح تتجاوز الـ90 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب المختلفة بالكلية ، بنسبة نجاح تتجاوز الـ90 %، لافتا أنه تم إتاحة النتائج للطلاب على موقع الكلية إلكترونيا.

وقال الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، إنه تم فتح باب الالتماسات أمام الطلاب وذلك للتظلم من أي نتائج، مؤكدا أن النتائج تم مراجعتها بدقة وتجميع الدرجات قبل إعلانها للطلاب، ومع ذلك فى حالة تقدم أي طالب بالتماس سيتم إعادة النظر فى نماذج الإجابة ومن له حق سيحصل عليه.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه تم تشكيل فريق عمل فى الكلية للعمل على استقبال الخريجين وإنهاء إجراءات الحصول على الشهادات الخاصة بهم، كما تم توفير عدد من الموظفين للعمل على انجاز تسديد الرسوم للطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم.

وتابع الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، أن أعمال التصحيح تمت فور الانتهاء من الاختبارات حيث أن الطلاب ادوا امتحانات نهاية العام الجامعى بنظام البابل شيت، وبالتالى تم التصحيح إلكترونيا من خلال الحاسب الآلى.