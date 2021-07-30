شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 339 رحلة جوية اليوم إلى عدة جهات لنقل 46 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 339 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها أكثر من 46 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر ستغادر منها 170 رحلة تنقل على متنها 23143 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك ولندن وفرانكفورت وبكاترينبورج وباريس وأمستردام وروما وبودابست وبوخارست وكييف وميلانو وفيينا وأثينا وإسطنبول وأديس أبابا ولارناكا ودبى والشارقة وأبوظبى ومسقط والبحرين وتونس وسان بطرس برج وموسكو والسليمانية وميلانو وبغداد والرياض وعدن وصبيحة ودوالا وبيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 169 رحلة تنقل على متنها 22922 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وأمستردام وأثينا وفيينا وكييف وميلانو وإسطنبول وأديس أبابا ولارناكا ودوالا ولاجوس وأبوجا وعنتيبى وجدة ودبى والشارقة وأبوظبى وبيروت والخرطوم وبغداد.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.