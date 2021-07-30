الارشيف / أخبار مصر

كيف تتواصل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بالقاهرة؟ اعرف الأرقام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتواصل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بالقاهرة؟ اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مديريات محافظة القاهرة، ارقام وخطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين وتلقى الكاوى والبلاغات والاستفسارات، بشأن الخدمات المقدمة من كل مديرية ويرصد ”الخليج 365” ارقام التواصل مع مديريات محافظة القاهرة، الخدمية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية
 27420019 ، و27420025 ، و27420037 ، و 27420038 .
 

مديرية الصحة والسكان

غرفة المديرية 23918968
معهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ).

معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 )

مديرية الطب البيطري

التليفونات ، (27426993 - 27427053 ) وفاكس 27427057.
 

الخطوط الساخنة بمحافظة القاهرة

الخط الساخن 114 و 15496

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا