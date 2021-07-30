شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتواصل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بالقاهرة؟ اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مديريات محافظة القاهرة، ارقام وخطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين وتلقى الكاوى والبلاغات والاستفسارات، بشأن الخدمات المقدمة من كل مديرية ويرصد ”الخليج 365” ارقام التواصل مع مديريات محافظة القاهرة، الخدمية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية

27420019 ، و27420025 ، و27420037 ، و 27420038 .



مديرية الصحة والسكان

غرفة المديرية 23918968

معهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ).

معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون ( 0226840902 –0224823314 )

مديرية الطب البيطري

التليفونات ، (27426993 - 27427053 ) وفاكس 27427057.



الخطوط الساخنة بمحافظة القاهرة

الخط الساخن 114 و 15496