وزير البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.. نوفمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن القرار النهائي الخاص باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في 2022 سيتم اعتماده في المؤتمر الذي سيعقد في جلاسكو بإنجلترا في نوفمبر القادم، حيث سيتم خلاله الإعلان الرسمي عن الدولة القادمة لرئاسة مؤتمر تغير المناخ ، مشيرة إلى أن هناك ترحيبا ودعما كبيرا من الأشقاء الأفارقة لاستضافة مصر للمؤتمر خاصة وأن مصر حتى الآن هى ممثلة أفريقيا وفق آخر قرار صادر من لجنة دول وحكومات القارة.

وقالت وزيرة البيئة، في حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر منذ نوفمبر الماضي بدأت في التقدم لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 الخاص باتفاق المناخ 2022 وهذا القرار جاء في توقيت صعب، حيث أنه في نوفمبر 2020 لم يكن هناك أي تصنيع للقاحات فيروس كورونا المستجد وجاء دور أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر ونحن حرصنا على عدم إضاعة دورنا في استضافته.

وأضافت :" أنه في كل عام يكون الدور على إقليم معين لاستضافة المؤتمر ، وفي عام 2022 سيكون الدور على أفريقيا ، ونحن تقدمنا بالفعل بخطاب لاستضافة المؤتمر واتخذنا المسار الطبيعي وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم إعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن في شهر أبريل الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وفيما يتعلق بأهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه عند استضافة مصر أو ترؤوسها لمؤتمر المناخ، سيتم تسليط الضوء على الدولة المضيفة ويكون عليها مسئولية توفيق الآراء حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والدول المتقدمة، مشيرة إلى أنه مع زيادة الزخم السياسي حول اتفاقية تغير المناخ ورفع الطموح ودخول الولايات المتحدة مرة أخرى ووضعها تمويلا في هذا الاتفاق سيغير من موازين عمليات التفاوض والصورة السياسية ، لذلك فقيادة مصر للمؤتمر تأتي تمثيلا لأفريقيا واستكمالا لدور مصر الذي بدأته من عام 2015 حتى 2017 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.