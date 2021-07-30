أعلى عائد شهري.. هيئة الأوقاف: 100 مليون جنيه إيرادات وأرباح خلال يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

واصلت هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية للشهر الرابع عشر على التوالي، وحققت في يوليو الجاري أعلى عائد من الإيرادات والأرباح، بالقياس لما سبق تحصيله عن نفس الشهر في الأعوام الماضية منذ إنشاءها.

وأوضحت هيئة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن إيرادات وأرباح هذا الشهر تخطت حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة في إيرادات يوليه، وكانت في نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفي عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا، وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 / 2021 م، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتي ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي 2019/ 2022.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعملية الحوكمة وضبط شئونها المالية والإدارية، وفي ظل عناية الدولة بشئون الوقف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.