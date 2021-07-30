شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجارى.

جانب أخر تستمر وزارة التموين فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك فى إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد او الاستعلام عن الرصيد "، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع "دعم مصر" وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.