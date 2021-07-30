شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا ومسجدين صيانة وترميما اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 10 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1562) مسجدًا، منها (1437) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و(125) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها إحلالا وتجديدًا: مديرية أوقاف الدقهلية
1. الشيخ عبيد – مدينة نبروه
2. أبو السيد – ميت تمامة – مركز منية النصر
مديرية أوقاف البحيرة
3. مسجد قرية قطب عوض الشهيرة(البيبانية) – أبو حمص
4. الرياح الكبير – سنباده- المحمودية
5. الكبير قرية الناضوري – الهلباوي – كفر الدوار
6. عزبة النصر – طلمبات – برسيق أبو حمص
مديرية أوقاف الشرقية
7. النور بقرية المجازر – مركز منيا القمح
مديرية أوقاف قنا
8. الرحمن الرحيم- قرية الشاورية – مركز نجع حمادي
9. السلام – قرية البياضية – بالجبلاوي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. الزهيري – البحري- سيدي سالم غرب
أما المساجد المقرر افتتاحها بعد الصيانة والترميم فهى:
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد حجازي بالهلباوي – كفر الدوار
مديرية أوقاف أسيوط
12. مسجد تنمية المجتمع ( أبو مأذنتين) – مدينة القوصية