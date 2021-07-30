حدث ليلاً| شكري يؤكد أهمية التوصل لحل عادل لقضية سد النهضة.. أمير قطر يصدر قانون بانتخاب أول مجلس لل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229167 حتى اليوم.

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المركزي للتنظيم والإدارة: نقل 40 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القرارات الخاصة بترقية 800 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة تعمل على توسيع دائرة الاختيار للوظائف القيادية ومنح الفرصة للشباب لتولي هذه الوظائف.

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السعودية تفتح أبوابها للسياح اعتبارا من مطلع أغسطس

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح المملكة أبوابها للسياح، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، حيث يمكن للسياح المتلقين جرعتي اللقاح من دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

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مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعض القضايا التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ولبنان ودعم الحوار السياسي والتعاون المفيد للجانبين من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ظهرت في المجتمع اللبناني.

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زعيم حركة النهضة في تونس: مستعدون لأي تنازل مقابل العودة للديمقراطية

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن حزبه تحمل جزءا من مسؤولية الأخطاء التي حدثت خلال الأعوام الماضية في تونس، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.

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"جنازة مهيبة".. تشييع جثمان قتيل المرج (فيديو وصور)

شيع المئات من أهالي منطقة المرج القديمة، التابعة لمحافظة القاهرة، مساء اليوم الخميس، جثمان "حسين السميطي"، الذي سقط قتيلاً ضحية مشاجرة المرج.

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هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الخميس أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد.

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مجلس أوروبا يعرب عن قلقه من تطورات الأحداث في كوبا

أعرب مجلس أوروبا، التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تطورات الأحداث الحالية في كوبا.

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الرئيس التونسي: سنحافظ على الحقوق والحريات وبلادنا ليست دمية

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيتم ضمان والحفاظ على جميع الحقوق والحريات، لافتًا إلى الحرص على تطبيقها بكل حزم.

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الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية التونسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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شكري ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية احترام إرادة الشعب التونسي في تحقيق الاستقرار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية التوصل لحل عادل لقضية سد النهضة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أمير قطر يصدر قانون نظام انتخاب أول مجلس للشورى في تاريخ قطر

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس، قانونا خاصا بنظام انتخاب أول مجلس للشورى يتم بالإقتراع المباشر في تاريخ دولة قطر، وكذلك مرسوما يحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

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وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على عدم حصول إيران على سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبقى حاضرة في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن شركائها.

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استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الخليل.

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