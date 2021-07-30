شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن مزارع وزارة الزراعة فى الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون مصر ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع دول القارة الأفريقية، وهناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود.

ومن أبرز المشروعات المشتركة ما نرصده فى التقرير التالى.. ومن أبرز المشروعات المشتركة ما نرصده فى التقرير التالى.. 1- المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار. 2- المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار. 3- المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار. 4- المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار. 5- المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار. 6- المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار. 7- المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار. 8- المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار. 9- المزرعة المشتركة مع إريتريا (مزرعة حديثة الإنشاء) على مساحة 200 هكتار. 10- من المستهدف إنشاء عدد 4 مزارع جديدة.