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حصاد 20 ألف فدان بنجر السكر غرب المنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.. فيديو وصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 20 ألف فدان بنجر السكر غرب المنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من مزرعة الـ20 ألف فدان ضمن الـ1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا، والتى تقوم فيها وزارة الزراعة بحصاد محصول البنجر.

الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، قال إن هذا المشروع 20 ألف فدان تم تخصيصها لوزارة الزراعة فى عام 2017، فقام قطاع الزراعة الآلية بجهاز تحسين الأراضى بالزراعة بتسوية الأراضى، وفى عام 2018 تمت زراعة 600 فدان من محصول البنجر و1000 فدان قمح، والعام الذى يليه تمت زيادة المساحة المزروعة بالبنجر، لأنه من أفضل المحاصيل التى نجحت فى تلك المنطقة .

وقال الأشقر: "زادت المساحة إلى 3 آلاف فدان فى العام الماضى، بينما هذا العام زادت المساحة إلى 4 آلاف فدان، وإن ما يميز البنجر فى منطقة غرب المنيا نسبة السكر عالية جدا وهى أعلى معدل فى زراعة البنجر فى مصر".

وقال إن البنجر يصلح فى جميع الأراضى إلا أنه فى منطقة غرب المنيا نسبة السكر تصل إلى 23%، والمتوسط 21%، وبعض الكميات وصلت إلى 24% وجودة البنجر تصل إلى 88%، وهذه نسبة عالية جدا لا يصل إلى أى محصول فى مصر.

استزراع 20-الف فدان بالمنيا
استزراع 20-الف فدان بالمنيا

 

العمل بارض المشروع
العمل بارض المشروع

 

العمل يومياً بالمشروع
العمل يومياً بالمشروع

 

المعدات تعمل فى استزراع 20-الف فدان
المعدات تعمل فى استزراع 20-الف فدان

 

جانب من المشروع
جانب من المشروع

 

سحر وجمال استزراع 20-الف فدان
سحر وجمال استزراع 20-الف فدان

 

عمليات استزراع 20-الف فدان
عمليات استزراع 20-الف فدان

 

فعاليات استزراع 20-الف فدان
فعاليات استزراع 20-الف فدان

 

قيادات العمل فى استزراع 20الف فدان
قيادات العمل فى استزراع 20الف فدان

 

قيادات مشروع استزراع 20-الف فدان
قيادات مشروع استزراع 20-الف فدان

 

لافتة مشروع استزراع 20-الف فدان
لافتة مشروع استزراع 20-الف فدان

 

مبنى مشروع استزراع 20-الف فدان
مبنى مشروع استزراع 20-الف فدان

 

مزرعة استزراع 20الف فدان
مزرعة استزراع 20الف فدان

 

مسئولى استزراع 20الف فدان بالمنيا
مسئولى استزراع 20الف فدان بالمنيا

 

مشروع استزراع 20-ألف فدان 1
مشروع استزراع 20-ألف فدان 1

 

مقر مشروع استزراع 20-الف فدان 1
مقر مشروع استزراع 20-الف فدان 1

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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