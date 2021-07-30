شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 20 ألف فدان بنجر السكر غرب المنيا ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من مزرعة الـ20 ألف فدان ضمن الـ1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا، والتى تقوم فيها وزارة الزراعة بحصاد محصول البنجر.

الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، قال إن هذا المشروع 20 ألف فدان تم تخصيصها لوزارة الزراعة فى عام 2017، فقام قطاع الزراعة الآلية بجهاز تحسين الأراضى بالزراعة بتسوية الأراضى، وفى عام 2018 تمت زراعة 600 فدان من محصول البنجر و1000 فدان قمح، والعام الذى يليه تمت زيادة المساحة المزروعة بالبنجر، لأنه من أفضل المحاصيل التى نجحت فى تلك المنطقة .

وقال الأشقر: "زادت المساحة إلى 3 آلاف فدان فى العام الماضى، بينما هذا العام زادت المساحة إلى 4 آلاف فدان، وإن ما يميز البنجر فى منطقة غرب المنيا نسبة السكر عالية جدا وهى أعلى معدل فى زراعة البنجر فى مصر".

وقال إن البنجر يصلح فى جميع الأراضى إلا أنه فى منطقة غرب المنيا نسبة السكر تصل إلى 23%، والمتوسط 21%، وبعض الكميات وصلت إلى 24% وجودة البنجر تصل إلى 88%، وهذه نسبة عالية جدا لا يصل إلى أى محصول فى مصر.



استزراع 20-الف فدان بالمنيا



العمل بارض المشروع



العمل يومياً بالمشروع



المعدات تعمل فى استزراع 20-الف فدان



جانب من المشروع



سحر وجمال استزراع 20-الف فدان



عمليات استزراع 20-الف فدان



فعاليات استزراع 20-الف فدان



قيادات العمل فى استزراع 20الف فدان



قيادات مشروع استزراع 20-الف فدان



لافتة مشروع استزراع 20-الف فدان



مبنى مشروع استزراع 20-الف فدان



مزرعة استزراع 20الف فدان



مسئولى استزراع 20الف فدان بالمنيا



مشروع استزراع 20-ألف فدان 1