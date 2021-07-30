شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع 130 طن لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت غرفة العمليات على عدة أمور أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم وعدم تصوير أي منهم، والتأكيد أننا جمعيًا في خدمتهم ، وأن هذا الأمر إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما نؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.
وسيتم التوزيع على النحو التالي:
أولًا : اليوم الجمعة
1. الدقهلية 4 أطنان
2. القاهرة 4 أطنان
3. بني سويف 4 أطنان
4. المنوفية 4 أطنان
ثانيًا: يوم السبت 31 /7 /2021م
1. الشرقية 4 أطنان
2. الإسكندرية 4 أطنان
3. الغربية 4 طنان
4. الفيوم 4 أطنان
5. بور سعيد 2 أطنان
ثالثًا : الأحد 1/ 8 /2021م
1. البحيرة 4 أطنان
2. القليوبية 3 أطنان
3. البحر الأحمر 2 طن
4. أسيوط 4 أطنان
5. المنيا 4 أطنان
6. الوادي الجديد 2 طن
رابعًا : الاثنين 2/ 8/ 2021م
1. الجيزة 4 أطنان
2. المنوفية 4 أطنان
3. بني سويف 4 أطنان
4. كفر الشيخ 4 أطنان
5. مطروح 2 طن
خامسًا: الثلاثاء 3/ 8/ 2021م
1. سوهاج 4 أطنان
2. قنا 4 أطنان
3. الشرقية 4 أطنان
4. الدقهلية 4 أطنان
5. الإسكندرية 4 أطنان
سادسًا : الأربعاء 4/ 8/ 2021م
1. الإسماعيلية 2 طن
2. القليوبية 3 أطنان
3. الجيزة 2 طن
4. الأقصر 4 أطنان
5. أسوان 4 أطنان
6. شمال سيناء 4 أطنان
سابعًا: الخميس 5/ 8 /2021م
1. القاهرة 2 طن
2. المنيا 4 أطنان
3. البحيرة 4 أطنان
4. الغربية 4 أطنان
5. الفيوم 4 أطنان
6. دمياط 2 طن