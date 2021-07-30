شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تستأنف المقابلات لـ1000 متقدم لوظائف رؤساء المدن الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استئناف اللجنة العليا للقيادات بالوزارة إجراء المقابلات للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى، الأحد المقبل في مقر الوزارة بجاردن سيتى.

وأوضح قاسم لـ"الخليج 365"، أن المقابلات توقفت خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية لـ610 من المتقدمين ومن المقرر أن يتم استكمال المقابلات الشخصية لباقى المتقدمين للمسابقة وعددهم 1000 متقدم بداية أغسطس المقبل.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها إلى جانب وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة - كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية وممثل لمجلس الدولة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.