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"جنازة مهيبة".. تشييع جثمان قتيل المرج (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

شيع المئات من أهالي منطقة المرج القديمة، التابعة لمحافظة القاهرة، مساء اليوم الخميس، جثمان "حسين السميطي"، الذي سقط قتيلاً ضحية مشاجرة المرج.

وتم تشييع الجُثمان من مسجد البقلي بالمرج الشرقية

وقُتل "السميطي" غدرًا بالرصاص وسط أهله إثر قيامه بفضّ مشاجرة حدثت بين أحد الأشخاص مع عائلة صعيدية.

وصرحت نيابة المرج الجزئية بدفن الجثمان عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة الكائنة بسور مترو الأنفاق للوقوف على ملابسات الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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