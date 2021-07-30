شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

رئيس هيئة التأمين: الرئيس السيسى يولى أهمية خاصة بملف العمالة غير المنتظمة

المالية: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى وتحقيق فائض أولى 93.1 مليار جنيه

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بينهم تابلت "مهكر"

وزيرة الصحة: منحة مجانية لمصر من اليونيسف بـ63 ثلاجة لحفظ جرعات "فايزر"

الصحة: توريد 20 مليون جرعة لقاح سبوتنيك ومثلها من جونسون فى أغسطس

ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

التعليم تضبط طالب الثانوية المسئول عن نشر أسئلة اللغة الأجنبية الأولى

الصحة: انخفاض معدل الإصابة السنوى بفيروس سى فى مصر لأكثر من 92%

وزير الرى يصطحب نائب رئيس جنوب السودان فى رحلة نيلية للمركز القومى لبحوث المياه

مدير المشروع القومى للتبرع ببلازما الدم: الصحة تستهدف الوصول لـ20 مركزا تباعا

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الأحياء لغات "فيديو"

المترو يستقبل رابع دفعة من القطارات الجديدة الواردة للخط الثانى الأسبوع المقبل

الصحة: التهاب الكبد B ينتقل من الأم إلى الجنين بسهولة عند الولادة