شكرا لقرائتكم خبر عن "وأنت فى بيتك".. اشحن عداد الكهرباء بهذه الطريقة × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، إمكانية شحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول باستخدام تقنية NFc، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول بتقنية Nfc، فى اقل من دقيقتين وبدون الخروج من المنزل، وفيما يلي خطوات شحن عداد الكهرباء باستخدام المحمول:

1- يجب التأكد من أن موبايلك بيدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء اللى انت تابع ليها.

2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.

و- اختار الدفع عبر الفيزا.

ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.