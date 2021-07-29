شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية ناصر الجديدة: افتتاح المدينة أكتوبر المقبل واستثماراتها تبلغ 4.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز تنمية ناصر الجديدة بغرب أسيوط، أن المدينة مساحتها 6006 فدان مكونة من 6 أحياء، ومن المخطط أن تصل كثافتها السكانية إلى 105 آلاف نسمة، مشيرا إلى أنه تم اكتمال المرحلة الأولى والثانية والثالثة من عمليات التنمية بجانب الانتهاء من المنطقة الصناعية.

وقال رئيس جهاز تنمية ناصر الجديدة بغرب أسيوط، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المدينة عمرها 4 سنوات، ومن المقرر افتتاح المدينة بشكل رسمي لتضم كافة المشروعات التنموية في شهر أكتوبر المقبل.

ولفت رئيس جهاز تنمية ناصر الجديدة بغرب أسيوط، إلى أن الاستثمارات في المدينة تبلغ 4,5 مليار جنيه موزعين على 3 محاور أساسية منها بنية أساسية تتضمن تنفيذ محطة مياه عملاقة، بجانب شبكة رى، وإنشاء طرق وكل ذلك بتكلفة 1,8 مليار جنيه، بجانب محور الإسكان، حيث إن المدينة غنية بوحدات سكنية منها إسكان اجتماعى يضم 66 عمارة كاملة المرافق وجاهزة، وسعر الوحدة السكنية 310 ألف جنيه.