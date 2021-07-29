شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات دورة المهارات الإعلامية التي عقدت بكلية الآداب بجامعة عين شمس لأئمة الأوقاف، أعمالها اليوم الخميس، بحفل تكريم الأئمة تضمن عدد من الفقرات، منها تلاوة القرآن الكريم والشعر والإنشاد فى حب رسول الله.

وسلم كل من الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، والدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهادات التقدير للأئمة المشهود لهم بالالتزام طوال أيام الدورة التدريبية وفق التقييم المعد من جانب المحاضرين، وذلك بحضور إيمان محمود أمينة الكلية والقائمين على تنظيم الدورة من الجهاز الإدارى بالكلية.

وجاء على رأس المكرمين الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب تتويجا لجهوده فى تفعيل البنود المتعلقة بالتدريب الدعوى في بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة.



وقد أجمع الحضور على تقديم الشكر والثناء إلى إدارة الكلية التى أحسنت استقبالهم وضيافتهم طوال الفعالية.

وأقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت محاضرات اليوم الأول، محاضرة الدكتورة هبة شاهين حول تأثير الإعلام التقليدي والحديث على الرأى العام، والمحاضرة الثانيه للدكتورة شيماء عزالدين بعنوان: البروتوكول والمراسم، وفى اليوم الثاني للدورة تلقى الأئمة محاضرات بعنوان فنون الإلقاء والتأثير في الجمهور ومهارات التواصل اللفظي وغير اللفظى للدكتورة سمر صبرى، والدكتورة مى حمزة، والدكتورة راللا عبد الوهاب، أما اليوم الثالث فتضمن محاضرات حول التخطيط للحملات الإعلامية، وكيفية الإدارة الإعلامية للأزمات للدكتورة ندا منير والدكتورة أسماء عبد الشافى.