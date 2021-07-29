شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جيبوتى يشيد بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيله بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص فى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتي اليوم الخميس للسفير المصري "محمد مصطفي عرفي" بمناسبة قرب انتهاء مهمته بالبلاد، حيث وجه بمنحه وسام الاستقلال تقديراً للجهد المبذول في سبيل تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما التقى السفير المصري برئيس الوزراء "عبد القادر كامل" والذي قام بتسليمه الوسام.

وعبر رئيس وزراء جيبوتي عن امتنانه وتثمينه لجهد ونشاط السفارة المصرية على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه.. أعرب السفير المصري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على مواصلة السفارة المصرية مساعيها المستمرة لتطوير العلاقات المصرية الجيبوتية في شتى المجالات.