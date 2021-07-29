شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ45 درجة جنوب البلاد.. تعرف على درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 29 يوليو 2021 حتى الثلاثاء المقبل.
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 أغسطس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة