شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حادث تصادم السنبلاوين سببه عبور سيارة من مكان غير معد للسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها مساء اليوم الخميس، أنه أثناء سير قطار 341/2552 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة بكم 46.900 بين برقين / السنبلاوين، عبرت سيارة ملاكي رقم د ط ف 6471 السكة فجأة من مكان غير معد للعبور، وتم الاصطدام بها مما نتج عنه وقوع 3 وفيات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه تم رفع السيارة وانتظام حركة القطارات على الخط، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية حفاظاً على أرواحهم، وحفاظاً على انتظام مسير القطارات.