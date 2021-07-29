وزير الكهرباء يعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي روساتوم بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي مؤسسة روساتوم الروسية الحكومية، ناقش خلالها جدول تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، ومخطط تنفيذ البنية التحتية والأعمال المستقبلية التي سيتم تنفيذها في محطة الضبعة، كما سيشهد الوزير خلال زيارته الحالية تدشين أول معدة ثقيلة للمفاعل الأول بالضبعة.

وسيتفقد وزير الكهرباء، عددًا من شركات المؤسسة التي تصنع معدات المحطة النووية منها شركة "أتوم إنرجوماش"، المسئولة عن تصنيع الوعاء الضاغط للمفاعل الأول وشركة "تاجماش"، المسئولة عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل.

في الوقت نفسه تفقد الدكتور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بمصاحبة ووفد فني من الهيئة، مصنع "اتوم أنرجوماش"، بمدينة روستوف واستعرض مراحل تصنيع وعاء الضغط الخاص بالمفاعل الأول الخاص بالضبعة، كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع مسئولى الشركة لمناقشة مواعيد تسليم المهمات الثقيلة الخاصة بالمفاعل الأول، وسيقوم وفد هيئة المحطات النووية بتفقد مصنع "تاجماش"، والتعرف على خطوات تصنيع مصيدة قلب المفاعل الخاصة بمراحل الأمان المتقدم للمفاعل والحماية من اية تسريبات مشعة محتمل حدوثها عند وقع اية حوادث بالمفاعل وهى من معدات الامان عالية الكفاءة التى يتم تصنيعها ضمن مكونات مفاعلات الجيل الثالث المطور GEN+3 من طراز VVER-1200 والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة والتى سيتم الاعتماد عليها فى بناء مفاعلات محطة الضبعة الاربعة، وقامت روساتوم ببناء عدد من المفاعلات المماثلة فى روسبت منها وحدتين في محطة "نوفوفورونيج" ووحدتين أخرتين في "لينينغراد" للطاقة النووية، وخارج روسيا تعمل وحدة طاقة واحدة ذات مفاعل VVER-1200 في المحطة النووية البيلاروسية التي تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.