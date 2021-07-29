"تنسيقية الشباب" تناقش تحصيل الفواتير السياحية وتخفيض ضرائب تذاكر الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمعت لجنة السياحة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عدة ملفات مهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

وعرضت أمين سر اللجنة إيريني عبدالملاك، الملفات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا وتم تقديمها إلى أمانة سر اللجان النوعية، موجهة بضرورة العمل على إعداد ملفات جديدة تتناسب مع مستجدات القطاع السياحي والأثري في مصر.

كما ناقش أعضاء اللجنة، الاستراتيجية التي سوف يتم اتباعها في اختيار شخصيات "البروفايل" الشهري التي ستعرض على صفحة اللجان النوعية، على أن يكون هناك ارتباط بين الشخصية المختارة وبين الأعياد القومية لمحافظات مصر المختلفة، أو الأحداث التاريخية المناسبة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مبدئية لمقترحات مشتركة مع لجنتي النقل والقوى العاملة واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفي (بحث آلية التوزيع العادل لنسبة الـ12% ضريبة على الفواتير السياحية) و(بحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها لزيادة الميزة التنافسية للسوق السياحي المصري)، على أن يتم التنسيق بين اللجان الثلاثة للخروج بورقة سياسات مشتركة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، إيريني عبد الملاك، أمين سر لجنة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة نيرمين مصطفى، وأحمد مجدي وعمرو عماد، كما شارك في الاجتماع أحمد مشعل أمين سر لجنة النقل والقوى العاملة، وحنان وجدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وأسامة الرفاعي، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات.