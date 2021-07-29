ضبط بدال تمويني لاتجاره في السوق السوداء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأمكن ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة وبحوزته 1,6 طن سكر و324 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية.

تبين أن المدير المسؤول عن المحل جمع المضبوطات ولم يصرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.