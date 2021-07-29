شكرا لقرائتكم خبر عن لو درجتك الوظيفية "كبير".. مش هتترقى بس هتاخد حافز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قرار رئيس الوزراء بترقية 800 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيشمل الموظفون الحاصلون على درجات أقل من درجة "كبير" وعددهم 800 ألف موظف ممن أتموا المدد البينية للترقية حتى 30 – 6 – 2021.

وأضاف المصدر أن القرار شمل أيضا الموظفين الحاصلين على درجة كبير والذين ليس لهم درجة لترقي أعلى ومر عليهم 3 سنوات حتى 30 – 6 – 2021 ، فتضمن القرار حصولهم على حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

ويأتى مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.