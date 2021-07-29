شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمجلس الأعلى لـ"المستشفيات الجامعية" وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى.

وقع بروتوكول التعاون مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير والدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير.

وأكد مصطفى زمزم، أن الشراكة ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في دعم مرضى القدم السكرى غير القادرين من خلال مبادرة قدم صحيح تتضح أهميتها إذا ما علمنا أنه وبحسب الإحصاءات الطبية الموثقة يوجد فى مصر 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السكر معرض منهم حوالى 10% لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري، ولأن العلاج العالمى الذى اكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكرى مكلف جدا ويمثل عبء شديد على مرضى القدم السكرى غير القادرين.

وأوضح زمزم أن التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سوف يشمل تجهيز صناع الخير لغرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بالمستشفيات الجامعية بـ14جامعة بأنحاء الجمهورية قابلة للزيادة وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير خططت أن تكون مدة عمل المبادرة فى مرحلتها الأولى ثلاث سنوات تقوم خلالها بعلاج 100 ألف مريض قدم سكرى وتوعية وفحص مليون مواطن من غير القادرين للعمل على حمايتهم من البتر.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على ترحيب وزارة التعليم العالى وقيادات القطاع الطبى في الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الجادة لتنفيذ مبادرة الرئيس حياة كريمة لدعم شرائح غير القادرين وبخاصة فى مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية.

وأشار عبد الغفار إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة صناع الخير في تنفيذ مبادرة قدم صحيح تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكرى فى كل مراحل المرض سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلى وأصبح المريض يحتاج إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.