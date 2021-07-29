الخليج 365: طلاب «الأدبى» يختتمون ماراثون الثانوية العامة بفرحة «الإنجليزى»

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " طلاب «الأدبى» يختتمون ماراثون الثانوية العامة بفرحة «الإنجليزى».. الطلاب يلتقطون «السيلفى» ويؤكدون: الامتحان سهل.. و«التعليم» تضبط 3 حالات غش بينها تابلت مهكر.

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