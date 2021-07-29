شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 125 رحلة لوجهات خليجية لنقل 19ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل مطار القاهرة اليوم الخميس 19 ألف راكب قادمين ومغادرين إلى وجهات خليجية مختلفة وذلك علي مدار اليوم التشغيلي.

وقالت مصادر بالمطار الخليج 365 إن المطار يسير على مدار اليوم الخميس 125 رحلة جوية لعدة وجهات خليجية وذلك ينقل على متنها 19 ألف راكب.

وحسب المصادر فان صالات السفر بمبانى المطار المختلفة ستسير اليوم 67 رحلة على متنهم 9713 راكب.

رحلة لوجهات مختلفة بالدول العربية منها دبى أبو ظبى الشارقة راس الخيمة جده الرياض القسيم جيزان مسقط الدمام الدوحة عدن البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 58 رحلة من عدة عواصم خليجية منها الرياض جده المدينة دبى ابو ظبى الشارقة رأس الخيمة الدوحة مسقط عدن سيئون المنامة حائل الدمام القصيم الرياض الدوحة تنقل على متنها حوالى 9215 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.