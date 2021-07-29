شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد عبد الفتاح طه، مدير إدارة الجمرك من محاولة تهريب من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة قادمة من إحدى المدن العربية فى صالة الخدمة المميزة استوقفت أسماء عزمى مأمور الجمرك إحدى الراكبات التى تحمل جنسية عربية عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية فى الحقيبتين .

وبالعرض على أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالتى الوصول والخدمة المميزة قرر تكليف أسماء عزمى بتفتيش الحقائب فتبين وجود 3 وربع كيلو جرام من المشغولات الذهبية، بعد منح الراكبة ما طلبته وأقرت أنه لاستعمالها الشخصى .

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 93 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركى.