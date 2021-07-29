شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المشروع القومى للتبرع ببلازما الدم: الصحة تستهدف الوصول لـ20 مركزا تباعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مروة محسن، مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع ببلازما الدم، إن تبرع المواطن ببلازما الدم يساعده فى الاطمئنان على صحته، مضيفة أن إجراء الفحوصات للمتبرع بصورة مجانية، معقبة: "الوزارة تستهدف افتتاح المراكز تباعا حتى الوصول إلى 20 مركزا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة دى ام سى، أن شروط المتبرعين ببلازما الدم تشمل التمتع بصحة جيدة، وعدم الإصابة بأية أمراض مزمنة أو أمراض القلب والكلى، وعدم وجود مشكلات فى الغدة الدرقية.

وتابعت أن هناك تخصيص 6 مراكز جاهزة حتى الآن لاستقبال المتبرعين ببلازما الدم، مؤكدة أن وزيرة الصحة والسكان لم تبخل بأي جهد لتوفير تلك المراكز، مضيفة أن المراكز تم تصميمها إنشائيا على أعلى مستوى وطبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.