شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة ولادة طبيعية داخل سيارة إسعاف بالفيوم وإطلاق اسم المسعف على المولود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الفيوم اليوم أول حالة ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف، وأطلق الوالدان اسم مسعف على الطفل المولود، كنوع من الدعم لرجال الإسعاف.

وأعلنت هيئة الإسعاف أن سيدة داهمتها المخاض أثناء تواجدها بمنطقة بحيرة قارون، مما دفع الزوج إلى الاستعانة برجال هيئة الإسعاف المصرية لنجدة زوجته بشكل عاجل، وبالفعل وأثناء نقل الأم داخل سيارة الإسعاف، فؤجي طاقم سيارة الإسعاف كود 3065 بتعرضها لولادة متعثرة، صاحبها خروج رأس الجنين من الرحم، بشكل يستدعي تتدخلا عاجلا وفوريا لإنقاذ الطفل، فتولى طاقم سيارة الإسعاف مساعدة الأم في الولادة بشكل طبيعي لتضع الأم جنينها بصحة جيدة.

واطمأن طاقم سيارة الإسعاف على حالة الأم فور إيداعها بصحبة الطفل داخل مستشفى ابشواي العام، وقد فؤجي طاقم سيارة الإسعاف بإصرار والد الطفل علة تسمية الطفل باسم المسعف، تيمنا وعرفانا بدور رجال هيئة الإسعاف المصرية لنجدة زوجته.

وشارك في الولادة طاقم هيئة الإسعاف وهما مقدما خدمات إسعافية: "على مختار ومحمود سلامة".