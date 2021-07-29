"يا فرحة ما تمت".. مصرع فتاة وسائق في حادث بموكب زفاف بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة وشخص مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث سير بطريق المريوطية، مساء الخميس.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية اتجاه الهرم.

وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير سيارة ملاكي ضمن موكب زفاف "زفة" اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بسور فيلا ونشوب حريق محدود بمقدمة السيارة.

الحادث أسفر عن وفاة فتاة تربطها صلة قرابة بالعروس وتدعى هبة أحمد، وقائد السيارة هشام محمد مقيم مركز البدرشين، وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى مستشفى الهرم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.