قطع مياه الشرب عن 13 منطقة في الجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تعلن محافظة الجيزة، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه عن مناطق (المسابك– عزبة المفتي– مدينة السادات- أرض الحداد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبدالعزيز- بين العروبة والدائري "نزلة القومية"- منطقة مسجد الخولي- منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية)، لمدة 8 سـاعـات، اعتبارًا مـن 10 مساء الجمعة حتى الساعة الثامنة من صباح السبت الموافق 31 يوليو 2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل الهيئة القومية للأنفاق بأعمال خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وستدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.