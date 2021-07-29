شكرا لقرائتكم خبر عن صلوات تجنيز القس بطرس وليم فى كنيسته بالأزبكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية صلوات تجنيز القس بطرس وليم كاهن الكنيسة ذاتها، حيث توفى مساء أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر بلغ 53 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 20 عاما.

ويعتبر القس بطرس وليم من مواليد 5 أغسطس 1968 وسيم كاهنًا يوم 3 يونيو 2001.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني الأب بطرس وليم مقدمًا العزاء لنيافة الأنبا رافائيل ولكهنة قطاع كنائس وسط القاهرة.



القس بطرس وليم



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