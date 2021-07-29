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صلوات تجنيز القس بطرس وليم فى كنيسته بالأزبكية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية صلوات تجنيز القس بطرس وليم كاهن الكنيسة ذاتها، حيث توفى مساء أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر بلغ 53 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 20 عاما.

ويعتبر القس بطرس وليم من مواليد 5 أغسطس 1968 وسيم كاهنًا يوم 3 يونيو 2001.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني الأب بطرس وليم مقدمًا العزاء لنيافة الأنبا رافائيل ولكهنة قطاع كنائس وسط القاهرة.

القس بطرس وليم
القس بطرس وليم

 

المشاركون فى الصلاة
المشاركون فى الصلاة

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

صلاة الجنازة
صلاة التجنيز

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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