شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. توريد 20 مليون جرعة لقاح سبوتنيك ومثلها من جونسون فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم...



مجلس الوزراء يجدد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية لمنظومة السلع التموينية عاما

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