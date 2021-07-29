شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من حرائق العقارات السكنية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتراطات وإجراءات حددتها إدارة الحماية المدنية لقاطنى العقارات السكنية للوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، والتى تتمثل فى التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله، وقطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

أيضا يشترط التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة، وألا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، وتجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وألا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، وعدم توصيل عدد من الأجهزة الكهربائية فى مصدر واحد للتيار الكهربى.



طرق الوقاية من حرائق العقارات السكنية

أيضا تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، والوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق، وعدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام، وعدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.