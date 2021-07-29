شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالصف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقرية الشوبك الشرقى بمركز ومدينة الصف، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية والعمل على تذليل أية معوقات تؤثر على الجدول الزمنى للأعمال .

وشملت جولة المحافظ الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية الجارى إنشاءه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية .

كما تفقد محافظ الجيزة، الموقع المقترح لإقامة المركز الطبى المتكامل والبالغ مساحته حوالى 1750 م2 لخدمة أهالى القرية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة فى ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين .

وتفقد المحافظ، مركز شباب الشوبك الشرقى، مشددا على مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كافة الاحتياجات المطلوبة فى مراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل على تطويرها بشكل متكامل .

وشهدت جولة محافظ الجيزة، متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز حيث تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشوبك والتى تم نقلها إلى مقر آخر على بعد 300 متر من المقر القديم، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لها، حيث تابع المحافظ انتظام العمل داخلها والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددا على مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد نوبتجيات بالوحدات الصحية على مدار اليوم لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين .

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الصف بمراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكى تتكامل أعمال التطوير بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وحرص المحافظ، على تفقد أعمال تبطين ترعه الترخانية بطول 1,2كم بطريق الكيلو 21 والتى من المقرر تغطية ٥٠٠ م٣ منها موجها بضرورة مراعاة عوامل الاستدامة وان تتحمل أعمال التغطية الحركة المرورية لما للطريق من أهمية مرورية .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير ومديرية الشباب، وإيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والعميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.