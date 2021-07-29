شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الأحياء لغات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ينتهي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة من امتحان نهاية العام اليوم، يستعد طلاب الشعبة الأدبية لامتحان مادة الأحياء يوم السبت المقبل الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، خاصة في ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد، والبابل شيت، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الأحياء لغات بالفيديو.