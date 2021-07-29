شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو السيدات لزيارة منافذ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان، السيدات إلى زيارة منافذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجة لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر على أورام الثدى والأمراض المزمنة، وعلاجها مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مواعيد عمل الوحدان من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ويمكن التعرف على أقرب وحدة صحية عن طريق موقع 100 مليون صحة أو الخط الساخن 15335.