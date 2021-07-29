شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر مدونة السلوك الوظيفى لمشغلى ومستخدمى وسائل النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها قرار وزارة النقل الخاص بإصدار مدونة السلوك القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين فى وسائل النقل العامة.

وتضمن القرار أهداف المدونة ومعايير السلوك المهنى للمشغلين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور والركاب فى قطاع النقل ومعايير التعامل مع السلوك المحظورة ومعايير السلامة والحفاظ على الصحة والأمن.

كما شملت المدونة معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن مع الجمهور، ومعايير أخرى تتعلق بالعلاقة مع الزملاء والزميلات والحفاظ على بيانات ومستندات العمل.

وجاء فى المدونة معايير تتعلق بالمحافظة على السلامة والصحة داخل وسيلة النقل العام والتصرفات المحظورة وحسن معاملة الجمهور وآليات تطبيق هذه المدونة.

كما ضمت المدونة آلية الإبلاغ وتلقى الشكاوى عن السلوكيات المحظورة للمشغلين والعاملين والمستخدمين وكيفية نشر وتعميم قواعد هذه المدونة والتدريب على تطبيقها.