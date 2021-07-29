قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 28 ألف قرص "تامول" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبط رجال مكافحة المخدرات ترويج كمية كبيرة من العقاقير المخدرة في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهمان وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على (28٫000 قرص مخدر لعقار "التامول" – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و240 ألف جنيه تقريبا.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.