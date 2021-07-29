إحباط ترويج 15 طن منظفات مجهولة المصدر في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص، بمحافظة سوهاج، بحوزته (11,2 طن "مخلفات كسر بلاستيك- بولي إيثلين") معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج (22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات "منتج نهائي"- 2 ماكينة إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص، بمحافظة الشرقية، بحوزته (5 طن منظفات صناعية "صابون سائل") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.