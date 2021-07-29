ضبط مدير مخزن بحوزته 17 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وضبطت الحملات مدير مسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (17,510 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة، كحول") غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.